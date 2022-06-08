Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.S. idaresindeki 44 BN 885 plakalı otomobil ile M.R. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.R. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.R. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.