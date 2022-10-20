İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, 08.30 sularında Çevreyolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. K. idaresindeki 44 BZ 007 plakalı otomobil ile Y. A. yönetimindeki 27 AIN 546 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.