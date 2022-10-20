Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sularında Çevreyolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. K. idaresindeki 44 BZ 007 plakalı otomobil ile Y. A. yönetimindeki 27 AIN 546 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.