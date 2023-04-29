İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi Adaçayı Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.O. idaresindeki 44 AEL 875 plakalı otomobil ile U.G. yönetimindeki 44 AEN 624 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı sürücünün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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