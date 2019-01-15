Otomobil otobüse çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza öğlen saatlerinde Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı kırsal Sürgü Mahallesi yakınlarında yaşandı. Z.H. yönetimindeki 63 DL 201 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kayarak karşı yönden gelen K.B. idaresindeki 34 BTN 949 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Z.H. ile yanındaki İ.E. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.