Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Darende ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan E.C. idaresindeki 34 SV 3937 plakalı Opel marka otomobil Başbağlar mevkiinde yol kenarında park halinde olan 38 GN 643 plakalı Orthaus marka tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.T., A.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.