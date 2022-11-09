Otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 4 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis aracına arkadan çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Malatya - Elazığ kara yolu, Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 AS 641 plakalı Lada marka otomobil, önünde ilerleyen 44 KN 895 plakalı Ford marka sivil polis aracına arkadan çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ekip aracına çarpan otomobil sürücünün 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazazede polislerin sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.