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Otomobil refüje çarptı: 1 ağır yaralı

Malatya’da refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Çevre yolu Battalgazi kavşağı alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan V.E. (55) yönetimindeki 44 DP 646 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda orta refüje çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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