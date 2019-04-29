İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu YİMPAŞ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya kent merkezi istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan Abdullah T. idaresindeki 44 KR 422 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah T. ile araçta bulunan Mehmet G. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.