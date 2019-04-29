Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu YİMPAŞ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya kent merkezi istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan Abdullah T. idaresindeki 44 KR 422 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah T. ile araçta bulunan Mehmet G. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.