Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan A.İ. (22) idaresindeki 44 ACM 648 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje ardında da bariyerle çarptı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte M.İ. (18) yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.