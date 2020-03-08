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Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

Malatya’da kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı.

Malatya'da kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, İnönü Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan K.S. (27) idaresindeki 44 AAT 908 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan reklam panosuna çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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