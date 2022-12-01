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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden Dilek istikametine seyir halinde olan Cevat G. (56) idaresindeki 06 YS 044 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Gülnaz G. (44), Hatun A. (54), Ramazan A. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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