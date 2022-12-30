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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Doğanşehir ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazada Malatya istikametine seyir halinde olan E.Ş. (31) idaresindeki 14 KE 688 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücü ile birlikte M.D. (31),T.A. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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