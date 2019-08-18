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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Malatya’da sulama kanalına uçan otomobildeki sürücü yaralandı.

Malatya'da sulama kanalına uçan otomobildeki sürücü yaralandı.


Kaza, daha önce de sık sık kazaların yaşandığı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 44 LS 897 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.


Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken araçta da maddi hasar meydana geldi.

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