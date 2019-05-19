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Otomobil sulama kanalına uçtu

Malatya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü.

Malatya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AR 675 plakalı otomobili ile Miraç Cami istikametinden gelen T.B. virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobili durduramayan T.B. önce demir bariyerlere çarpıp arkasından DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. İtfaiye ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü kazanın şaşkınlığını yaşarken araçta maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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