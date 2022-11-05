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Otomobil sürüye daldı, 18 koyun telef oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobil sürüye çarptı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil sürüye çarptı. Kazada 18 koyun telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.


Kaza, 06.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Kepez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Ö.A. (44) idaresindeki 06 BZ 5623 otomobil A.A. (43) yönetimindeki koyun sürüsüne çarptı. Kazada 18 koyun telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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