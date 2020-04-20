Otomobil takla attı 1 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesinde meydana geldi. Ali A. isimli şahsın kullandığı 44 NS 549 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atı.
Kaza sonrasında otomobilde bulunan S.K isimli kadın yaralanınca, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.