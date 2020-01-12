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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şerif Canpolat yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nerenle devrilerek takla attı.


Kaza sonucu, sürücü Şerif Canpolat ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alandılar.


Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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