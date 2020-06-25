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Otomobilin bagajında 110 kilo esrar ele geçirildi

Malatya’da sokak satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 110 kilogram esrar ele geçirdi.

Malatya'da sokak satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 110 kilogram esrar ele geçirdi.


Kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan takip sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi görevlilerin koordinesinde gerçekleşen operasyonda 2 araç yakalandı. Araçlardan birinin bagajında yapılan aramada paketlenmiş 110 kilogram 900 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yine uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL'ye de el konulurken biri emekli polis olmak üzere 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniliyor.

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