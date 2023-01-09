İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin çaptığı yaya ağır yaralandı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam ağır yaralandı.


Kaza, 15.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Kanyon caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen Y. Ö. idaresindeki 53 AB 666 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir D.'ye (63) çarptı. Feci kazada yola savrulan yaşlı adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Tahir D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.