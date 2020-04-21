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Otomobilin çarptığı çoban yaralandı

Malatya’da, koyun sürüsünü karşıya geçirmeye çalışan çoban, otomobilin çarpması sonu yaralandı.

Malatya'da, koyun sürüsünü karşıya geçirmeye çalışan çoban, otomobilin çarpması sonu yaralandı.


Kaza, Arguvan ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D isimli şahsın kullandığı 06 ADH 162 plakalı otomobil, koyunlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan B.D isimli çobana, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarptı. Yaralanan B.D isimli çoban, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Alkollü olduğu iddia edilen sürücü A.D'nin ilçe emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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