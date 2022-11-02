Otomobilin çarptığı çocuk refüje düştü

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı küçük çocuk metrelerce havaya fırladıktan sonra refüje düştü. Kazayı gören çevredeki sürücüler ise küçük çocuk için seferber oldu.

Kaza, 16.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki üst geçit altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden gelen Y.H. yönetimindeki 44 LE 164 plakalı Peugeot marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan küçük yaşlardaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan küçük çocuk daha sonra orta refüje düştü. Kazayı gören çevredeki bazı sürücüler ile vatandaşlar ise küçük çocuk için seferber oldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı çocuk, vatandaşlar tarafından ambulansa alınırken, araç sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.