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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Malatya’da yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Malatya'da yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, İnönü Caddesi eski belediye önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kışla Caddesi istikametine seyir halinde olan Ö.A. yönetimindeki 06 ANA 44 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Z.U.'ya çarptı. Kazada yaralanan küçük kız olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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