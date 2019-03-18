Otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

Malatya'da otomobilin çarptığı polis memuru kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza,Malatya-Ankara karayolu Bostanbaşı yol mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; U.M. yönetimindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan polis memuru İbrahim Macit'e çarptı.Kazada Polis memuru Macit ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi ola yerinde yapılan polis memuru kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Macit'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.