Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sularında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan O.B. (37) idaresindeki 44 AAG 834 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mehmet Ç.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya karışan araçta inceleme yaparken, hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.