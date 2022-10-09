Otomobille çarpışan cip 40 metre sürüklendi: 3 yaralı

Malatya'da otomobille çarpışan cip yan yatarak 40 metre sürüklendi. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.40 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 34 DDY 056 plakalı Land Rover marka cip, Yeşilçam Caddesi üzerinden gelen B.A. yönetimindeki 44 AH 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle cip 40 metre sürüklenerek yan yattı. Kazada B.A., D.A. ve K.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.