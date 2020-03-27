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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da 2 otomobilin kafa kafa çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 otomobilin kafa kafa çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen 34 HZ 3129 ile 44 KF 386 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı.Kazada araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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