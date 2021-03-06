Özal Tıp Merkezi'ne gelen hastaların yarıya yakını Malatya dışından

Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelen hastaların yarıya yakınının Malatya dışından olduğunu bildirip, “En fazla nakil yapan hastaneyiz” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin sağlık hizmetleriyle ilgili 2020 değerlendirme raporunda verdiği bilgide, Özal Tıp Merkezi'nin karaciğer naklinde Avrupa birincisi ve dünya ikincisi olduğunu vurguladı.

Kızılay, “Şehrimizin göz bebeği Turgut Özal Tıp Merkezimizde her gün binlerce hastaya ileri tedaviler yapılmakta, büyük ve riskli ameliyatlar başarı ile gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızın yarıya yakını Malatya dışından gelmektedir. Organ Nakli ve Onkoloji Bölümleri ile birlikte 187 bin metrekare kapalı alandan oluşan Turgut Özal Tıp Merkezi hastanemiz bin 585 yatak sayısı, 39 ameliyathanesi, 30 yanık ünitesi yoğun bakım yatağı ve 41 branşta 107 poliklinik ile bölgemizin ve ülkemizin önemli bir sağlık kurumudur. Tıp Merkezimiz 14 branşta 317 yatak kapasitesi ile bölgenin en büyük ve donanımlı yoğun bakım ünitesine sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl 217 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi'ni de hizmete sunduklarını hatırlatan Kızılay, “Hastanemiz, ülkemizin en önemli organ nakil merkezlerinden biridir. Karaciğer nakli başta olmak üzere böbrek, pankreas, ince bağırsak, kornea, kök hücre ve kemik iliği nakilleri üstün başarıyla yapılmaktadır. 12 ameliyathane ve 152 yatak kapasiteli Karaciğer Nakil Hastanemizde 2019 yılı içinde aynı anda 5 karaciğer nakil ameliyatı gerçekleştirilerek dünyada bu alanda bir ilk başarılmıştır. 2020 yılında yaşanan pandemiye rağmen organ nakli ameliyatları yoğun bir şekilde devam etmiştir” şeklinde konuştu.

“En fazla nakil yapan hastaneyiz”

2020 yılı içinde yapılan karaciğer nakil sayısının ise 244 olduğuna dikkat çeken Kızılay, “Merkezimiz karaciğer naklinde Avrupa birincisi ve dünya ikincisidir. Hastanemiz bugün itibariyle ince bağırsak nakli konusunda Türkiye'de faal durumdaki tek merkezdir. Kök hücre ve kemik iliği naklinde 2020 yılında kamu ve üniversite hastaneleri arasında en fazla nakil yapan hastaneyiz. Çocuk kemik iliği nakli alanında Kayseri'nin doğusunda tek merkez konumundayız. Kornea naklinde gün geçtikçe iddiamızı artırıyoruz. 2020 yılında hizmete açılan 217 yataklı Onkoloji Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezimiz karaciğer naklinde olduğu gibi kanser alanında da ülkemizin en önemli tedavi merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır” diye konuştu.