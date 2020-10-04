İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özal Üniversitesi Tıp fakültesine öğretim üyesi alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) yeni açılan Tıp Fakültesi için 14 öğretim üyesi alınacağı öğrenildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) yeni açılan Tıp Fakültesi için 14 öğretim üyesi alınacağı öğrenildi.


Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre MTÜ Tıp Fakültesi için 11 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Tıp Fakültesi'ne 2 öğretim görevlisi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne de bir Araştırma Görevlisi alınacağı ilan duyuruldu. İlanda adayların başvurularını 17 Ekim'e kadar yapabileceği belirtildi.


MTÜ'ye yeni açılan Tıp Fakültesine bu dönem için öğrenci alınırken, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turgut Özal Üniversitesi'ne bağlanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.