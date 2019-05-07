Özbek hastaya Malatya'da ilik nakli yapıldı

Başarılı ameliyat ve nakilleri ile sağlık turizminde önemli bir yere sahip olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde son olarak lösemi hastası olan Özbek Javokhir Saydaliev'e başarılı bir operasyonla ilik nakli yapıldı.

Karaciğer nakillerinde Avrupa birincisi olan Turgut Özal Tıp Merkezinde, 2010 yılında Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak nakillere başlayan Kemik İliği Nakil Merkezinde önemli operasyonlara imza atılıyor. Ülke içerisinde birçok hastanın yanı sıra yabancı ülkelerden de hastaların tercih ettiği merkezde bugüne kadar 600 hastaya kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Özbekistan'da yaşayan 38 yaşındaki lösemi hastası Javokhir Saydaliev, Rusya ve İstanbul'da gördüğü tedavinin ardından nakil için Malatya'ya geldi. Burada kardeşinden alınan kök hücrelerle yeniden hayata tutunan Özbek hasta 19 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Başarılı operasyonun ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, 2010 yılında alınan izinle Kemik İliği Nakli Merkezinin kurulduğunu söyledi.

"Sağlık turizmi kapsamında ilk defa bir hastaya kök hücre nakli yaptık"

9 yılda 600 hastaya kök hücre nakli yaptıklarını ifade eden Erkurt, bu yılın ilk 4 ayında ise 56 hastaya ilik nakli yaptıklarını dile getirdi. Türkiye'deki kamu hastanelerinin arasında en fazla kök hücre nakli yapan merkezin kendilerini olduğunu ifade eden Erkurt, "Bu yıl da aynı başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Dünyada her yıl ortalama 100 nakil yapan merkezlerin deneyimli olduğu kabul edilir ve hasta ölüm oranlarının daha az olduğu bilinir. Biz de son 2 yıldır bu sayıyı geçerek, deneyimli merkez olduğumuzu gösterdik. 2019 yılında da bunun bir tesadüf olmadığını göstererek ilk 4 ayda 56 nakille geçen senden daha hızlı devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara da hizmet verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Erkurt, "Sağlık turizmi kapsamında ilk defa bir hastaya kök hücre nakli yaptık. Kan kanseri olan Özbek hastamız nakil öncesi farklı bir merkezde tedavi olmuş, kök hücre nakli için bizim merkezi tercih etti. Burada Allah'a şükür sağlıklı bir şekilde kök hücre nakli yapıldı ve tedavisi tamamlandı. Hasta bir hafta önce taburcu oldu” diye konuştu.

Özbek hasta Javokhir Saydaliev ise daha önce İstanbul ve Rusya'da farklı hastanelerde tedavi olduğunu ancak nakil için Malatya'yı tercih ettiğini belirterek, "Burada ilik nakli oldum, her şey güzel. Maddi ve manevi açıdan buradan destek gördüm. Naklin ardından kendimi iyi hissediyorum. Ülkeme döndüğümde burayı diğer hastalara tavsiye edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Basın toplantısına, Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Kuku, Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Prof. Dr. Emin Kaya, Terapotik Aferez Sorumlusu Mustafa Özgül, Kemik İliği Nakil Koordinatörü Ferda Kahraman, Kemik İliği Nakil Sorumlu Hemşiresi Serap Bostancı, Araştırma Görevlisi Elkin Mehraliyev, Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr Mustafa Merter ve Uzm. Dr. Ömer Ekinci katıldı.