Özcan'dan ESKKK'ya ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESKKK Başkanı Ali Evren “Malatya'mızın sorunlarını çözmek üzere bizler burada birlik ve beraberlik içinde bir araya gelerek esnaf ve sanayicinin sorunlarını birlik ve beraberlik içinde rapor halinde çözmemiz gerekiyor. Piyasada biraz kırgınlık var . Bu sorunlarında aşacağımıza inanıyorum. Bu aydan sonra gelişmeler olacağını esnaflarımıza söylüyoruz. Piyasanın canlanması için bizler kredi olarak var olanı da vermeye hazırız” dedi.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, “Ali abi uzun süredir Malatya'mıza hizmet eden, ve çok kıymetli bir başkanımız. Biz de Malatya Ticaret Borsası olarak bu sıkıntılı süreçte Başkanımızla sık sık görüş alışverişinde bulunduk. Sıkıntılı olan esnaf arkadaşlarımızın özelikle kredi taleplerinin yerine gelmesi için kendisine ara ara müracaat ettik ve yardım istedik. Tabi Türkiye zor bir dönemden geçiyor, yerel seçimleri atlattık çok şükür dört buçuk yıl seçim yok. Türkiye'nin artık seçim gündemi yok, ekonomiye odaklı, ekonomik şartlar daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.