Özcan'dan Zafer Bayramı mesajı

yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Her zorlukta tek yürek olmayı başaran milletimizin 30 Ağustos 1922'de yazdığı şanlı destanın asla unutulmayacağını ifade eden Başkan Özcan, “30 Ağustos birlik ruhumuzun en güzel örneklerindendir. Bağımsızlık ve özgürlük için her daim önde mücadele ettiğimizin, Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesidir" dedi.

Özcan, mesajında şunları kaydetti:

“Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde büyük fedakârlıklarla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve esarete asla boyun eğmemiş asil bir millettir. Bu uğurda vatanına ve bayrağına göz diken düşmana karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla canı pahasına ülkesine sahip çıkmıştır. Türk milleti şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini birlik ve beraberliğin en güçlü ve güzel örneğiyle göstermiştir.

Bugünün bağımsızlık savaşını cephelerde değil, fabrikalarda, üretim alanlarında, işimizin başında veriyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak ekonomik bağımsızlığımız için birlik ve beraberlik içinde güçlü Türkiye'nin devamı için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.”