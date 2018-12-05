Özdal, Kadın Hakları Gününü kutladı

İyi Parti il binasında Kadın ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Esra Onurel'in düzenlediği toplantıya, İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, Yeşilyurt Belediye Başkan A.Adayı Cem Parlak katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Özdal “Bugün Türk Kadınına çağdışı olan muasır medeniyet seviyesine ulaştığı kabul edilen milletlerden on yıllar önce 5 Aralık 1934 yılında Medeni Kanunumuzda yapılan değişiklikler neticesinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza seçme, seçilme, miras hakları ve adalet kanunlarında tanınan hakların verildiği gündür. Türk Kadınlarına seçme-seçilme hakkı verilen kadınlar gününüzü kutluyorum. Buradan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnet ve özlemle anıyorum. Türk Kadını kadın köleydi, öğretmen oldu. Kadın muta idi, vekil oldu. Kadın kumaydı, Başbakan oldu, Bakan oldu, Genel Başkan oldu. Kadın aslında kadın oldu. Atasına minnettar oldu. Bu vesileyle Neşat Ertaş'ın ‘Kadın insandır, erkek ise insanoğlu' sözünü tekrar edip hepinizin bu mutlu gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.