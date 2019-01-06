Özdal'dan Çalık'ın sözlerine tepki

İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal isim vermeden AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ı eleştirerek, “Kendisini son seçimde Türk milletinin yüzde 10 oyunu almış bir partinin üyelerine karşı kullanmış olduğu bu nitelemelerinden ve bir terör örgütüyle ortak gibi göstermeye çalışan ifadelerinden dolayı kınıyoruz” dedi.

“Türk siyaseti tarihi, üslup, saygı, hoşgörü ve seviyenin bu kadar düştüğü bir dönem görmedi” diyen Özdal, açıklamasında “Özellikle iktidar erkini ellerinde tutanların diğer siyasi parti lider ve üyelerine karşı kullandıkları lisan, aşağılama ve ötekileştirme içeren söz hareket ve davranışları toplumu germekte ve mevcut kutuplaşmaları arttırmaktadır. Biz iyi parti olarak tüm milletimizi bir olarak görmekte ve kutuplaşmanın artık bitmedi gerektiğini, mevcut ekonomik kriz, dış siyasal baskılar ve ülkemizin düştüğü siyasal yalnızlıktan kurtaracak milli birlik ve bütünlüğü perçinleyecek istikrar sağlayıcı önlemlerin derhal yürürlüğe konması gerektiğini iç huzuru olumsuz etkileyen mülteciler sorunun çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm siyasi parti liderlerinin ve siyasilerinin de bunun bilincinde olması gerektiğini, sorumlu siyaset yapmalarının gerekliliğinin de tekrar altını çiziyoruz. Bu gün yerel yayın yapan bir haber portalında, Malatya milletvekili bir hanımefendinin bir dernek ziyaretinde sarf ettiği ve genel seçimlerde 5 milyonu aşkın seçmenin teveccühünü kazanmış iyi partiyi kast ettiği aşikar olan, ‘Karşımızda duran bir başka ittifak var bu ittifak ipsizler le CHP'nin birlikte olduğu, PKK terör örgütünün de oluşturduğu' diye devam eden ifade sorumlu siyaset içinde değerlendirilmesi mümkün olmayan bir ifadedir. TDK sözlüğünde ipsiz kelimesinin karşılığı, toplumda hoşa gitmeyen davranışları olan, tembel aylak, tutarsız, aylaklık eden, baltaya sap olamamış, serseri, tutarsız, rezil ve alçak manalarında kullanılmaktadır deniyor. İpsiz tanımının, kendi etraflarında dolaşan ve siyasi nezaketten mahrum zevata bizden daha çok uygunluk arz ettiği kanaati taşıdığımızı da ifade etmek istiyorum. Malatya milletvekilini son seçimde Türk milletinin yüzde 10 oyunu almış bir partinin üyelerine karşı kullanmış olduğu bu nitelemelerinden ve bir terör örgütüyle ortak gibi göstermeye çalışan ifadelerinden dolayı kınıyor ve toplumu gerip kutuplaştırmayı bırakıp milli birlik ve beraberliği perçinleyecek, mesnetsiz isnat ve çamur atmayı bırakıp proje ve fikirlerle siyaset yapmaya davet ediyoruz. Siyasilerimizin, Aziz milletimiz arasında düşmanlıklara yol açacak ve kutuplaştırmayı arttırmaya yönelik ifadelerden imtina etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” ifadelerine yer verdi.