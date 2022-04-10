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Özdemir, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

İstanbul İl Milli Eğiti Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.


Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünü 1,5 yıldan beri sürdüren Battal Kanbay'ın Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olmasının ardından yerine ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığını orta öğretimden sorumlu olarak görevini yürüten Rize doğumlu Hatice Özdemir atandı.


Özdemir, önümüzdeki günlerde Malatya'ya gelerek yeni görevine başlayacak.

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