(Özel) 10 poşet getirene 1 kilo portakal bedava

Malatya'da bir pazarcı esnafı başlattığı kampanya ile 10 adet poşet getirene 1 kilo portakalı ücretsiz veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile plastik alışveriş poşetleri tüketicilere en az 25 kuruş karşılığında satılmaya başlandı. Özellikle sosyal medyada gündem olan uygulamaya Malatya'da bir esnaf ilginç bir kampanya ile destek verdi. Malatya sebze-meyve halinde esnaflık yapan İrfan Yılmaz, '10 poşete 1 kilo portakal' kampanyası başlatarak çevre dostu öyle olunmaz böyle olunur dedi. 15 yıldır pazarcılık mesleği ile uğraşan Yılmaz, vatandaşın aslında böyle kampanyalara ihtiyaç duyduğunu belirterek, özellikle marketlerde de böyle uygulamalar yapılmasını istedi.

10 poşet getiren her vatandaşa 1 kilo portakal verdiklerini belirten Yılmaz, "Marketler bunu ranta dönüştürmüşler, böyle olmaz. Eğer doğa ve çevre düşünülüyorsa 10 tane poşet getirene 1 tane ekmek bedava versinler ya da 10 tane atık pil getirene 4 tane sağlam pil versinler. Milleti mağdur etmesinler. Kadın elinde pirinçle gidiyor, çocuk elinde çay ile gidiyor böyle olmaz, kendi müşterisini küçük düşürmesinler. 30 liralık alışveriş yapana 1 tane file hediye etsinler. Biz de çevreyi korumak istiyoruz ama plastik poşet olmasın, kağıt poşet yapsınlar, 25 kuruş verdin mi poşet doğada kaybolmaz yine aynı durum meydana gelir" şeklinde konuştu.

Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini talep eden esnaf Yılmaz, "Satılan poşetlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılabilir, hem parasını alıp hem de kendi reklamlarını yaptırmasınlar" ifadelerinde bulundu.