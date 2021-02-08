(Özel) Araba fiyatına tespih

Malatya'daki bir tespih dükkanında satılan ve değerli taşlarla işlenen el emeği göz nuru tespihler hem fiyatı hem de görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

Malatya'da kehribar, lüle taşı, oltu taşı, akik, yıldıztaşı, kuvars gibi değerli taşların özel ellerde işlenmesi ile elde üretilen tespihler 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Fiyatları 8 bin ila 60 bin TL arasında değişen tespihler, yaklaşık 3 haftayı bulan birçok aşamadan geçerek kullanıma hazır hale geliyor. Malatya'da uzun süredir tespih dükkanı işletmeciliği yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Taha Bingöl, tespih sanatçılığının işçilik ve emek isteyen bir zanaat olduğunu ifade ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı unvanını ise 2 yıl önce aldığını belirtti.

Yaklaşık 5 yıldır bu sanatla ilgilendiğini ifade eden Bingöl, “Zor bir sanat değil, zevkle isteyerek yapılırsa kolay bir sanat. İstemediğiniz sürece zor bir sanat haline dönüşüyor. Çünkü ince işçilik ve emek isteyen bir sanat kaliteli bir tespihin fiyatı 300 TL'den başlaması gerekiyor. Bunlar damla kehribar, Osmanlı sıkma kehribar, olarak fiyatları yükselir gramına göre 20-30 bin arası fiyatı değişiyor'' şeklinde konuştu.

Osmanlı sıkma kehribarı olarak bilinen tespihlerin bazıları araba fiyatına satılıyor.