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Özel bireylere moral ziyareti

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği üyeleri, burada eğitim gören özel gereksinimli bireylere forma hediye ettiler.


Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetimi sosyal sorumluluk projesi kapsamında etkinliklerine devam ediyor. Daha önce de benzer birçok etkinliğe imza atan dernek üyeleri son olarak Battalgazi'de bulunan Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ederek buradaki özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldiler. Çocuklara Yeni Malatyaspor forması ve çeşitli kitap hediye eden Dernek Başkanı Kaya ve yönetimi kendilerini kabul ettikleri için merkez yetkililerine de teşekkür etti.

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