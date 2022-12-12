Özel çocuklar için yavru köpeklere kulübe

Malatya'da özel çocukların eğitim gördüğü okulda oluşturulan kulübelerde yavru köpekler yeni yaşamlarına başladılar.

Özel eğitim gereksinimli öğrenciler için hazırlanan "Tuvalimdeki Ezgiler" adlı proje çerçevesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü desteğiyle Malatya Ali Kuşçu Eğitim Uygulama Okulu'nda yavru köpekler sahiplendirildi. Aşıları ve gerekli bakımları Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yapılan yavrular, okul idaresi tarafından hazırlanan kulübelerinde yeni yaşamlarına başladılar.

Özel eğitim gereksinimli öğrenciler, yavru köpeklere yem vererek hayvan sevgilerini pekiştirecekler.