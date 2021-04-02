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Özel çocuklara jandarmadan hediye

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki Otizmli çocuklar ziyaret edildi. "Otizm eksiklik değil, farklılıktır” diyerek 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebeti ile İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından özel olan çocuklar ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

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