Özel eğitimin sorunları masaya yatırıldı

Malatya'da faaliyet yürüten özel eğitim kurumları ve kişisel gelişim kurslarının temsilcileri bir araya geldi. Özel eğitim sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, hazırlanacak bir dosya ile Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) ev sahipliğinde MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir'in başkanlık yaptığı toplantıda, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın sektörde oluşturduğu sıkıntılar ve bunlara çözüm önerileri konuşuldu.

“Okullar tatil edilmedi, kurslar da kapanmadı”

Özel eğitim sektörünün yaşadığı sorunların ve çözüm önerilerinin hazırlanacak bir dosya ile Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacağını belirten MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, “Okullar tatil edildi, kurslar kapatıldı gibi bir ifade var. Bu ifadeyi yanlış buluyorum. Okullar tatil edilmedi, kurslar da kapanmadı. Yüz yüze eğitime ara verilmiş olsa da bizler öğrencilerimize ihtiyacı olan eğitimi en uygun zeminde vereceğiz. Kurumlarımızda çalışan personellerimizi ve öğretmenlerimizi de mağdur etmeyeceğiz” dedi.

“Yeni tedbirler özel eğitim sektöründe adeta tsunami etkisi oluşturdu”

MTSO olarak her sektörün olduğu gibi özel eğitim sektörünün de yanında olduklarını ifade eden MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir de, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 27. Meslek Komitesi olarak sektörü güçlü bir şekilde temsil etmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Sadece MTSO olarak değil, TOBB'un eğitim meclislerinde de sektörün sorunlarını gündeme getirmek için gayretler gösteriyoruz. Sektörel sorunların çözüm önerileri noktasında hazırladığımız dosyalar MTSO Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun girişimleri ile TOBB'a, oradan da ilgili bakanlıklara iletiliyor. Eğitim kurumları Türkiye'nin geleceğidir. En çok önem verilmesi gereken konuların başında eğitim geliyor. Ancak pandemiyle birlikte kapanan ilk sektör eğitim sektörü oldu. Eğitim faaliyetlerinin durdurulmasıyla beraber, işletme giderleriniz devam ederken velilerin tutum ve davranışlarındaki birtakım farklılıklar da özel eğitim kurumlarında bazı sıkıntılar yaşanmasına sebep oluyor. Alınan yeni tedbir kararları özel eğitim sektöründe adeta bir tsunami etkisi oluşturdu. Özel eğitim kurumlarının kayıtlı öğrenci sayısı bu eğitim döneminde düşmüşken, son tedbirlerle birlikte kayıt sildirmeler de başladı. Sektör temsilcilerinin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini not almak için böyle bir toplantı organize ettik. Hazırlayacağımız dosyayı TOBB kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na iletmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Sektör temsilcileri umutlu

Yapılan konuşmaların ardından, toplantıya katılan sektör temsilcileri yaşanan sıkıntılara değinerek çözüm önerilerini sundu. Düzenlenen toplantıdan dolayı MTSO'ya teşekkürlerini sunan sektör temsilcileri yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşacaklarını umut ettiklerini ifade ettiler.