Özel Güvenlik Görevlileri Haftası kutlanıyor

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar, Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeni ile yazılı bir açıklama yaptı. Tatar, yaptığı açıklamada özel güvenlik görevlilerinin kamu düzenindeki önemine değinerek, “82 milyon insanımızı ‘Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme” sloganını toplumsal bir harekete dönüştürmeye davet ediyoruz. Bundan 15 yıl önce, 2004 yılında kanunlaşarak meslek haline gelen Özel Güvenlik teşkilatının özverili ve başarılı çalışanlarının hatırlanması ve toplumsal farkındalığın oluşabilmesi adına kutlanan değerli gün ve haftayı yeniden kutlayabilmenin coşkusunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

26 Haziran'ın tüm özel güvenlik mensuplarının sesinin yeniden duyulacağı ve farkındalık oluşturulacağı gün olduğunu ifade eden Tatar, “Özel güvenlikler olarak büyük fedakarlıklarda, gece- gündüz, yaz-kış demeden, vatanımız için, halkımız için, milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik mensuplarıyız. Polis ve askerimiz ile el ele, omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetimizi sunmaktayız, özel güvenlik görevlileri olarak her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye'de aktif olarak 320 bine yaklaşan özel güvenlik görevlilerinin kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için her zaman vazifelerinin başında olduğunu dile getiren Tatar, "Yapılan işin önemi ve hassasiyeti bir arada değerlendirildiğinde, özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların özlük haklarının, çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Yetkililerin, yeni dönemde bu yönde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. Görevleri başında vefat eden tüm özel güvenlik görevlilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum, görevleri başında saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftamızı kutluyor, camiamız mensubu her bir meslektaşımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum" diye konuştu.