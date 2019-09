(Özel haber) Adil Gevrek: “Heyecan veren bir takım oluşturduk”

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer döneminde Teknik Direktör Sergen Yalçın ile uyumlu hareket ettiklerini belirterek, "Bence heyecan veren bir takım oluşturduk. Bu anlamda bu sezon 2 kulvardan birden yolumuza en şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

Kulüpler Birliği başkanlık seçimlerinde Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesiyle başkanı yardımcılığı görevine devam eden Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, İHA'ya yaptığı açıklamada, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kulüpler Birliği seçimi ve takımdaki son durumla ilgili konuşan Gevrek, “Yapılan seçimle Fikret Orman başkanımız yeniden başkan seçildi. Bizler de bu önemli ailede başkan yardımcısı olarak yer almaya devam edeceğiz. İnşallah yeni dönem başarılar ve güzellikler getirir. Sporun birleştirici ruhuna uygun olarak, hep bir arada oluruz. Tabi futbolumuzda halihazırda bazı düzeltilmesi gereken bazı noktalar var, bunu el birliğiyle düzelteceğiz inşallah” dedi.

“Heyecan veren bir takım oluşturduk”

Transferle ilgili de konuşan Başakan Gevrek, sözlerine şöyle devam etti:

“Transferde kadromuzu kaliteli oyuncularla güçlendirdik. Artık geldik transferin sonuna. Tabi transfer bitmeden son ana kadar her an her şey olabilir. Biz en son sol beke takviye yaptık. Şimdi hedefimizde bir forvet oyuncusu var. Bu bölge için bize yakışacak, hedeflerimize uygun birkaç futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Kesin anlaşma olmadığı için isim vermek doğru olmaz. Zaten bugün yarın açıklarız. Sergen Hocamızla transfer uyum içerisinde hareket ettik ve bence heyecan veren bir takım oluşturduk. Bu anlamda bu sezon 2 kulvardan birden yolumuza en şekilde devam etmek istiyoruz.”

“Taraftarımız bu sezon daha fazla sayıda maçlara gelecekler”

Bu hafta oynayacakları Alanya maçıyla ilgili düşüncelerini de dile getiren Başkan Gevrek, “Pazar günü sahamızda oldukça önemli bir maçımız var. Alanyaspor Erol hoca ile birlikte sezona iyi başladı. Her ne kadar Trabzon'da 2-1 yenilsek de aslında iyi oynayarak yenildik. Bence bu hafta ligin iki iyi takımı karşılaşacak. İnşallah kazanan en başta dostluk, sonrada biz oluruz. Bu maçta taraftarımızı bize destek olmaya bekliyoruz. Sanırım taraftarımız da hem oluşturulan kadro kalitesi, hem de oynanan futbolun kalitesiyle bu sezon daha fazla sayıda maçlara gelecekler. En azından sahamızdaki maçlarda şuana kadar bunun görüntüsünü verdiler” diye konuştu.