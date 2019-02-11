(Özel Haber) E.Yeni Malatyaspor kaçan galibiyete üzülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, “Maçın özellikle ikinci yarısında iyi oynadık. 2 puanı kaçıran taraf olduk” dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları müsabakayı İHA'ya değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için elbette ki mutluyuz, ancak özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii son dakikalara baktığımızda kaybettiğimiz 2 puan var, 3 puanı alabilirdik. Futbolda böyle durumlar olabiliyor, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim istediğimiz doğrultuda maç seyretti. Burada aldığımız 1 puan da çok kıymetli. Teknik heyetimizi ve futbolcularımız kutluyorum. İkinci yarı iyi çıkışlarla kaçırdığımız goller vardı. İşin üzücü tarafı son dakikada iki puan kaybetmemiz. Hakemle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Verdiği oldu, vermediği oldu. Keşke ikinci penaltıda da pozisyonu izleseydi. Sonuçta izleyerek karar veriyorlar” dedi.

“Beşiktaş maçında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız”

Ravcı, ligde kaybettikleri bir şeyin olmadığını ve Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, “Evet, Konya'yı yenseydik biraz avantajlı olacaktık. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Tabii kaybettiğimiz bir şey yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Sahamızda ne kadar etkili bir takım olduğumuz zaten ortada. Beşiktaş maçında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız “diye konuştu.