(Özel Haber) E.Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı ilk yarıyı değerlendirdi

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ravcı, devre arası transfer politikalarının net olduğunu, takıma direkt katkı sağlayacak en az 4 futbolcuyu renklerine bağlayacaklarını söyledi. Aldıkları puanın ve bulundukları sıralamanın başarı olduğunu da kaydeden Ali Ravcı, "Sezon başından bu yana olan süreci ele alırsak açıkçası bizim hedefimiz 24 puanı geçmekti. 29 puanı bulduk ve mutluyuz. Biz tüm eleştirilere rağmen en iyisini yapmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk diye düşünüyorum. Emeği geçen bütün futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarının tesadüf olmadığını ligin ikinci yarısında da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

“En az 4 futbolcu transfer edeceğiz”

Transfer politikalarını da net bir şekilde belirlediklerini dile getiren Ravcı, “Tabii takımımızda göze çarpan eksik noktalar var. Her takım gibi biz de eksik gördüğümüz bölgelere transferler yapacağız. Hocamızın üzerinde durduğu bir liste yönetime sunuldu. Bu isimlerin alınması için yönetimin bir girişimi söz konusu. Transfer yaparken dikkate aldığımız bazı hususlar var. Tabii ki en başta futbolcunun karakterine bakıyoruz. Önümüzde kısa bir süre var. Bu süre içerisinde eksiğimiz olan bölgelere takviyeler yapacağız. Basında dolaşan bazı isimler var. Bu isimlerle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Bizim isim vermemiz doğru olmaz. Ama taraftarımız şuna inansın; Malatyaspor'a yakışacak, fayda sağlayacak transferler yapacağız” dedi.

"Herkesin bu işin ucundan tutması gerekiyor"

Camiaya birlik ve beraberlik mesajı da veren Ali Ravcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyden önce özellikle bu dönemlerde birlik, beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Takım olarak sadece başarıyı elde etmek için futbolculardan ve teknik heyetten ya da bizlerden olan beklentiler yetmiyor. Taraftarımızın, basınımızın, herkesin tek vücut olması gerekiyor. Tek vücut olursak bu işin altından kalkarız. Çünkü herkes bu işin bir parçası. Herkesin bu işin ucundan tutması gerekiyor.”