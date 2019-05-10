(Özel Haber) İş istemek için girdiği handan bisiklet çalarak çıktı

Malatya'da iş istemek için girdiği bir handa bulunan bisikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Zihinsel engelli Melih Durmuş'un harçlıklarını biriktirerek aldığı bisikleti herkesin gözü önünde 20 saniyede çalarak gözlerden kaybolan hırsız şimdi her yerde aranıyor.

Olay, kent merkezindeki Evliyaoğlu İş Hanı'nda meydana geldi. Handa iş yeri bulunan Cemal Durmuş'un yanına gelen ve bir süre sohbet eden hırsız, Durmuş'un müşterileri ile ilgilendiği sırada kilidi olmayan bisikleti alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda bir süre bisikletin yanında bekleyen hırsızın fırsatını bulur bulmaz bisiklete binerek handan çıktığı görülüyor.

Olayın ardından polisi arayan Durmuş ailesi, ekiplere hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntülerini verdi. Polis şimdi her yerde bisiklet hırsızını arıyor.

Bisikleti çalan şahsın daha önce handaki esnaflardan iş istediğini söyleyen Cemal Durmuş, “En son benim yanıma geldi oturdu, konuştuk. Biraz sonra dedi ki ‘Ağabey ben yorgunum biraz dinleneyim.' Ben de ‘tamam' diyerek müşterilerimle ilgilendim o sırada bisikleti alıp kaçmış. Kendisi sabah hana gelip esnaflardan iş istemiş. En son da benim yanıma geldi ve oğlumun harçlıklarını biriktirerek aldığı 2 bin TL'lik bisikleti çalıp gitti” diye konuştu.