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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Malatya’da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Malatya'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde yaşanan kazada, Merkez-Yakınkent hattında çalışan Süleyman Y. idaresindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mehmet K. yönetimindeki 44 PH 173 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası otobüs ve otomobil sürücülerinin yanı sıra yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet K. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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