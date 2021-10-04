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Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Malatya’da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avcuyla su içirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.

Malatya'da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avcuyla su içirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.


Malatya'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde özel harekat polisi yaptığı davranışla takdir topladı. Polis memuru, susayan 2 yavru sokak köpeğine elleriyle su içirdi. O anlar başka bir polis memuru tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

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