Özel Harekat polisine özel kampüs

Malatya'da Özel Harekat polislerine, bina operasyonları ve keskin nişancı eğitimleri gibi hizmet içi eğitimlerin verilebileceği yeni kampüs, 2023 yılı içerisinde hizmete alınacak. Toplamda 3 bin 500 Özel Harekat Polisine hizmet verecek olan Özel Harekat Bölge Müdürlüğünde, 8 adet atış poligonu, 2 adet iniş kulesi, 2 adet depo ile tatbikat yapacağı Operasyon köyü de bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Bulgurlu Mahallesi'nde inşaatı süren Özel Harekat Bölge Müdürlüğünde incelemede bulunan Vali Hulusi Şahin, İnşaat Proje Müdürü Temel Özyazıcı'dan inşaat çalışmalarında gelinen son durum ve proje hakkında genel bilgi aldı.

Vali Şahin'e İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Malatya Özel Harekat Müdürü Şenol Özoğul da eşlik etti.

Operasyon Köyü bulunuyor

2021 yılında inşaat çalışmalarına başlanılan ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85 olan kampüsün 70 bin metrekarelik toplam alanı, 16 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 500 Özel Harekat Polisine hizmet verecek olan Özel Harekat Bölge Müdürlüğünde, 8 adet atış poligonu, 2 adet iniş kulesi, 2 adet depo, özel harekat polislerinin tatbikat yapacağı Operasyon Köyü de yer alıyor.

Kampüste bölgede görev yapan Özel Harekat Polislerine, bina operasyonları ve keskin nişancı eğitimleri gibi hizmet içi eğitimlerin verilebilecek. İnşaat çalışmaları hızla devam eden Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün 2023 yılı içerisinde hizmete alınması planlanıyor.