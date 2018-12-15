Özel İbrahim Yücel Okullarında kan bağışı

Malatya'da Özel İbrahim Yücel Okullarında düzenlene kan bağışı kampanyasında, öğretmenler, kurum çalışanları ve veliler bağışta bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl geleneksel olarak kan bağışı etkinliği düzenleyen Özel İbrahim Yücel Okullarında bu yılda düzenlenen kampanyaya geniş katılım oldu. Okulda gerçekleştirilen bağış kampanyası ile yönetim-eğitim kadrosunun yanı sıra velilerde Kızılay'a kan bağışında bulundu. 'Bir Kan üç can' sloganı ile sürdürülen bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.