Özel misafirlerden tarihi Yeşilyurt Konakları'na tam not

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon projelerinden sonra geleneksel kimliğine yeniden kavuşan Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konakları, birbirinden özel misafirlerini ağırladı. Özel misafirler, tarihi Yeşilyurt Konakları'na tam not verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tarihi Yeşilyurt Konaklarını gezerken, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan halk oyunları ekibinin Lezzet Caddesindeki gösterisi ise renkli anlara sahne oldu

25.Uluslararası Kayısı Festivali için Malatya'ya gelen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarını ve Müzeleri incelediler.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “ Tıp Fakültesi Dekanımız Ramazan Hocamızın ön ayak olmasıyla birlikte böylesine güzide ve özel yerleri gezdik. Gurur duyulacak eserlerinden dolayı Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda ekibimizle birlikte yeniden gelmeyi düşünüyoruz” dedi.

Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri çok beğendiklerini söyleyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Özdemir ise, “Belediye Başkanımıza bu güzel misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yörenin çocuğu olduğumuz için buraları biliyoruz. Sayın Rektörümüz ve ekibimizin de buraları görmesini çok istedik. Yeşilyurt'u çok değişmiş gördük, evler yenilenmiş, Lezzet Caddesindeki konakları ve müzeleri çok beğendik. Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Kent Belleği, Tekstil Müzesi, Sinema Müzesi ve diğer tarihi mekanlar çok güzel tasarlanmış, bölgeye yakışmış. Yeşilyurt artık başta gastronomi olmak üzere diğer konularda artık bir marka olmaya başlamış bunu gördük. Başkanımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nurzat Elmalı da, Yeşilyurt'u çok farklı gördüğünü ifade ederken, “ Belediye Başkanımızın eşliğinde konakları ve müzeleri gezdik, hayal edilemeyecek değişiklikler yapılmış. Çok güzel projelerin hayata geçtiğini yerinde gördük. Bu tür eserler Malatya ve Yeşilyurt'un hak ettiği yatırımlardır, çok daha iyi hizmetlerin yapılacağına inanıyoruz. Bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ayrıca 25.Uluslararası Kayısı Festivali için Malatya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı da Kadim Çırmıhtı'da misafir ederek yapımı büyük ölçüde tamamlanan Yeşilyurt Güreş Sahası başta olmak üzere diğer konaklar ve müzeleri gezdirdi. Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin sanatsal, sportif, kültürel ve eğitim hizmetleri hakkında bilgiler paylaştığı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'a kayısı paketi ve tablo hediye etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da hafta sonu Çırmıhtı'daki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da bölgede yürütülen yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.

25.Uluslararası Kayısı Festivali için Malatya'ya gelen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan halk oyunları ekipleri tarafından Yeşilyurt Lezzet Caddesinde yapılan gösteriler ise büyük beğeni topladı. Tarihi Yeşilyurt Konaklarının ön tarafında yapılan gösteriler renkli anlara sahne olurken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da yurt dışından gelen misafirlerine teşekkürlerini sunup, hediyeler takdim etti.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında özel misafirlerini ağırladıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Lezzet Caddemizde hizmete sunduğumuz Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız ve Müzelerimizde hareketli bir hafta sonunu geride bıraktık. Bölgemizin geleneksel hayatı ve kültürünün tanıtıldığı mekânlarımıza gösterilen bu yoğun ilgi bizleri mutlu etmektedir. 25.Uluslararası Kayısı Festivali için Malatya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın İhsan Selim Baydaş'ı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini misafir etmekten çok büyük onur duyduk. Bununla birlikte AK Parti MKYK Üyemiz ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'da tarihi yerlerimizi ziyaret edip, esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiler. Milletvekilimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hizmetler hakkında genel bilgiler paylaştık. Pazar günü ise çok renkli bir gösteriye ev sahipliği yaptık. 25.Uluslararası Kayısı Festivalimiz için Malatya'ya gelen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan halk oyunları ekiplerinin gösterisi her yönüyle güzel ve etkileyiciydi. Renkli ve güzel anların yaşandığı bu güzel gösteride emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yeşilyurt'un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve diğer tüm zenginliklerini tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.